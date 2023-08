Wizards of the Coast desvela la lista de lanzamientos de Magic: The Gathering durante la Gen Con

Wizards of the Coast se encuentra de celebraciones por el 30 aniversario de ‘Magic: The Gathering’. Si hace unos días la compañía elegía Barcelona para organizar por primera vez en España ‘MagicCon’, parece que las novedades continúan en ‘Gen Con’ y ‘Más allá del Multiverso’ con una serie de colaboraciones temáticas que tendrán lugar durante los próximos meses.

Comenzamos con Bethesda, que llevará la icónica franquicia de juegos ‘Fallout’ a Magic con mazos de Commander tematizados listos para jugar.

A partir de marzo de 2024, los seguidores de ambos universos podrán experimentar la realidad alternativa que propone el conocido mundo de ‘Fallout’, sus bandas de saqueadores, los monstruos y enormes súper mutantes en unos mazos que llevarán las coloridas facciones del Yermo a todos aquellos que quieran recrear algunos de los momentos más icónicos de la conocida franquicia.

‘Assassin’s Creed’ también se expandirá en ‘Más allá del Multiverso’ en julio de 2024 con otra colección de naipes de mecánicas únicas y reimpresiones con nuevas ilustraciones. 2025 traerá otra emocionante colaboración nada más y nada menos que con Square Enix y su laureada serie ‘Final Fantasy’.

Now is the time to shape your stories. Your fate is in your hands.#MTGxFinalFantasy will be the next Universes Beyond tentpole release! Encompassing the first game all the way up to Final Fantasy XVI!And it will be on @MTG_Arena!https://t.co/HQcz5yjvQW pic.twitter.com/fOq2JfsnLD