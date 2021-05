Yoshinori Ono asume el liderazgo del estudio Delightworks

Yoshinori Ono, conocido exproductor de la franquicia Street Fighter, ha revelado que próximamente, para concretar más a partir del 1 de mayo, asumirá la presidencia de Delightworks. Ono, que abandonó las filas de Capcom a mediados de 2020, asegura que va a trabajar en un lugar "algo diferente al que está acostumbrado, mirando el desarrollo con una perspectiva diferente".

El productor explica que estará alejado de los juegos de lucha durante una temporada, pero no dejó pasar la oportunidad de comentar que el color corporativo de su nueva empresa es el verde, "una conexión con Jimmy", en referencia a Blanka, el luchador de Street Fighter que siempre le acompaña. No se ha revelado en qué está trabajando Delightworks, pero el productor asegura que la compañía comenzará a contratar personal muy pronto, tanto en Japón como en otros territorios y no sería apresurado contemplar la producción de un título a gran escala bajo la supervisión de Ono.

El creativo, reconocido como uno de los nombres más importantes dentro de la icónica franquicia de lucha, ahora trabajará como presidente y director de operaciones para el estudio especializado en títulos para dispositivos móviles. Tomará el cargo el mismo día que el actual presidente y fundador de la compañía, Akihito Shouji, asuma los roles de presidente y director ejecutivo.

Yoshinori Ono se integró al equipo de Capcom en 1994 y desde el primer momento mostró dotes para la producción. Se consagró como uno de los líderes de SF Alpha 3, fue productor de SF IV y SF V. El pasado año y casi 30 años después de su llegada a la casa de Osaka, ciertos rumores apuntaban que la compañía japonesa había pospuesto Street Fighter VI y destituido a Ono del cargo de director, que por aquel entonces además arrastraba algunos problemas físicos. No pasó demasiado tiempo hasta que se anunció su salida de la empresa.