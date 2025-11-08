Análisis de Little Nightmare 3, un onírico viaje cooperativo a los miedos

En la seccion de Vieojuegos de Grupo Joly ya se ha convertido en una tradición realizar reseñas a dúo cuando toca analizar un título cooperativo. Ya sucedió a principios de este año con el análisis de Split Fiction y, ahora repetimos con el de Little Nightmares 3, la tercera entrega de la saga de videojuegos de aventuras de plataformas y puzles cuyo propietario es Bandai Namco y que cuenta con un total de seis juegos. En esta tercera entrega, ya disponible por 39,99 euros para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, volveremos a sentir la opresión y el miedo en la piel de Low y Alone, dos niños que tienen que escapar de un mundo onírico lleno de pesadillas. Una experiencia que hemos vivido de manera cooperativa dos periodistas, Paula Bolaños y Norberto López, y por esta razón la reseña se divide en dos partes en las que cada uno desgrana lo vivido en esta trepidante aventura que se puede jugar en solitario o de forma cooperativa con multijugador online.

Así lo vivió Low (Paula Bolaños)

Pocas veces tiene una la sensación de estar jugando un libro y no me refiero a la adaptación de una novela al mundo del videojuego como pueden ser The Witcher o Harry Potter, sino a que dos obras completamente independientes parezcan pertenecer al mismo mundo y haber sido creadas por la misma mente. Pero ha pasado, y si esta reseña fuera un reel, te diría que si te ha gustado “Los secretos de Heap House”, primer volumen de la Trilogía Iremonger, de Edward Carey, tienes que jugar, sí o sí, a Little Nightmares 3 (y viceversa).

La ambientación opresiva, los personajes caricaturescos, el humor macabro, así como la sensación constante de que no sabes nada, son señas de identidad tan potentes de ambas obras que ha sido imposible para mí jugar este título sin relacionarlo constantemente con la novela de Carey y la relación amor-odio que tengo con ella se ha trasladado inevitablemente al título de SuperMassive Games, un juego muy esperado por los fans de las dos primeras entregas y que por primera vez introduce la posibilidad de juego cooperativo.

Entre lo positivo destaca lo gráfico, el juego es una preciosidad (a su manera muy, muy particular), las texturas, los movimientos de cámara y los muy pulidos personajes te ponen los pelos de punta y generan un rechazo visceral que indudablemente suma a una historia que cojea, por lo vacía, pero que deja entrever un mensaje potente contra la pobreza y el abuso infantil.

Low y Alone, los dos protagonistas, son otro punto positivo, son carismáticos, adorables y sus diferentes habilidades les permiten compenetrarse para superar los obstáculos en cada escenario aunque es cierto que las oportunidades de interacción son escasas y por lo general, repetitivas.

El modo cooperativo en Little Nightmares 3 es diferente a otros títulos pensados para dos jugadores al no permitir el cooperativo local, jugando en pantalla partida. Con esta decisión tengo sentimientos encontrados, es cierto que la experiencia se resiente, y mucho, cuando no puedes disfrutar de los sustos, la tensión y las sorpresas en persona y debes limitarte a escuchar los improperios de tu compañero a través de los cascos; aunque es cierto que la posibilidad de que ambos personajes se separen en momentos dados para realizar acciones por su cuenta sin que su contraparte sepa qué está pasando, es un plus narrativo interesante que incrementa la tensión y que añade valor a la rejugabilidad.

El apartado visual del título es sobresaliente.

Lo más flojo del título es, a mi entender, su historia. Tras acabar los cuatro capítulos de los que se compone la historia principal no nos queda claro por qué hemos recorrido todo ese camino, quiénes son los diferentes bosses a los que nos enfrentamos, quiénes son Low y Alone y cuál es su objetivo. Nos tememos que lo que hemos jugado hasta ahora es solo parte de una historia que se completará con la llegada de un DLC meses después del lanzamiento del título, de ser así, esperamos que la adición sea gratuita y que no se convierta en tendencia vender el final de una historia por separado.

La jugabilidad también es algo a mejorar, más que los bosses, el verdadero enemigo de Low y Alone es la perspectiva, no es posible contar la de veces que he muerto al fallar un salto porque no estaba colocada en el sitio adecuado, por la negativa del personaje a agarrarse a la cornisa debida, o por su especial interés por intentar atravesar la pared en lugar de la puerta a su lado. Esto hace que las huidas sean especialmente frustrantes, sobre todo si estamos intentando lograr el tan ansiado Platino.

En definitiva, Little Nightmares 3 es un juego para amantes del terror psicológico, tiene unos escenarios muy cuidados, un trasfondo sobre el que merece la pena reflexionar y un final abierto (demasiado, para mi gusto) que da pie a un sinfín de teorías. Es un título que gana indudablemente cuando se juega acompañado, a oscuras y en un rincón de la casa donde no molesten los gritos.

Así lo vivió Alone (Norberto López)

Este 2025 está siendo un año muy prolífico en el lanzamiento de videojuegos pero aún sigue cojeando en propuestas cooperativas de primer nivel. Solo la plublicación de uno de los candidatos a Juego del Año (GOTY en inglés) como Split Fiction ha sido el faro al que aferrarse ante tanta oscuridad multijugador de mundo abierto.

Por esta razón, el lanzamiento hace unas semanas de la tercera entrega de la saga Little Nightmares captó toda mi atención. Entre sus bondades aparecía la opción de disfrutarlo en cooperativo y, tras la maravillosa experiencia vivida con la compañera Paula Bolaños con el título de Hazelight Studios, las expectativas de volver a repetirla eran muy altas.

Ahora, tras haberlo superado juntos en algo más de siete horas, tengo muchas dudas, algunas certezas y pocos piropos. Pero vayamos por partes.

Las partes de sigilo son recurrentes.

¿Qué es Little Nightmares 3 (LN3)? Desarrollado por SuperMassive Games y publicado por Bandai Namco, es un título en tercera persona ambientado en la Espiral, un mundo lleno de ilusiones y pesadillas, que permite jugar como Low y Alone, dos niños que tendrán que colaborar para poder encontrar una vía de escape. Ambos están equipados con un objeto (el primero un arco y el segundo una llave inglesa) que les ayudará a defenderse de amenazas y resolver los distintos puzles que bloquean su camino.

Y por primera vez en la franquicia, está disponible el modo cooperativo online y gracias al Pase de Amigo, los jugadores pueden invitar a un acompañante para escapar juntos de la Espiral de manera totalmente gratuita, todo un detalle para potenciar esa faceta. El pero viene cuando el cooperativo es solo online y no a pantalla partida y las risas y los momentos de tensión y de alegría se disipan a través de un chat de voz. No es lo mismo, no nos vamos a engañar.

Low y Alone, una pareja muy entrañable.

Pero ese no es el mayor de sus peros. La sombra de Split Fiction o los títulos anteriores de Hazelight Studios como It Takes Two es muy alargada. En LN3 las sinergias entre los dos niños para poder avanzar en los escenarios que presenta el título (un total de cuatro capítulos) son muy básicas y, salvo honrosas excepciones, no requieren de mucho ingenio. A eso hay que sumarle que la perspectiva de la cámara lleva en ocasiones a morir de forma fortuita por caídas injustas. Y también que las numerosas y repetitivas fases de huída con enemigos finales son siempre un ensayo y error en los que hay que medir mucho los tiempos y que pueden hacerse algo repetitivos. Da la sensación de que la dificultad viene más por los muros invisibles que coloca el título que por nuestra pericia a los mandos.

Y tras acabarlo, las dudas de qué pasa y por qué estamos aquí no se disipan. El lore es inexistente y la sensación de vacío, demoledora. Pese a todo, es un juego divertido si se juega con otra persona y no con la máquina, que luce espectacular en PS5 (donde lo hemos jugado) y que tiene una ambientación tan tétrica y opresiva que engancha. No es la propuesta cooperativa más divertida del mercado pero sí necesariamente debe jugarse como tal porque hacerlo en solitario nos lleva a perdernos la gran baza con la que cuenta el título que no es otra que los nexos de comunicación que genera la inevitable colaboración entre Low y Alone que se escenifica, en muchas ocasiones, cuando se estrechan la mano y no se sueltan. Y eso, no tiene precio.

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave para Playstation 5 que nos ha enviado Bandai Namco España.