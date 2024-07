El catálogo de PlayStation Plus Extra amenaza con eliminar otra batería de juegos en agosto

Visions of Mana

Los responsables de la división de videojuegos de Sony recientemente han actualizado la lista de producciones que abandonarán el catálogo del servicio PlayStation Plus en las categorías Extra y Deluxe.

Entre ellos se encuentra ‘Trials of Mana’, que dejará de estar disponible para los suscriptores de ambos formatos en la segunda quincena del mes. En esta ocasión al menos el aviso se ha realizado con cierta antelación, aunque los juegos de la lista dejarán de estar disponibles para los suscriptores a partir del 20 de agosto.

Si tenías intención de probar alguno de estos títulos, es posible que aún estés a tiempo de disfrutarlos al completo antes de la fecha límite, ya que aún falta más de mes para que expire la fecha.

Adiós, Trials of Mana

De todos ellos, quizás el que más llama la atención es ‘Trials of Mana’, sobre todo porque el próximo título de la franquicia, ‘Visions of Mana’, llegará a PC y consolas el 29 de agosto. Este título, por ejemplo, ofrece una extraordinaria aventura que se extiende alrededor de unas 30 horas de media, y no supondría esfuerzo alguno jugarlo a lo largo de un mes.

Estos son los juegos que abandonan el servicio de suscripción

‘Trials of Mana’ (PS4)

‘NBA 2K24’ (PS5, PS4)

‘Need For Speed Unbound’ (PS5)

‘SpellForce 3 Reforced’ (PS5, PS4)

‘Destroy All Humans 2: Reprobed’ (PS5, PS4)

Puedes acceder a esta lista de juegos en PlayStation 5 a través de: PlayStation Plus > Colecciones > Última oportunidad para jugar.

Hola, Visions of Mana

El esperado nuevo capítulo de la serie JRPG estará disponible a partir del 29 de agosto en PC con Windows, PlayStation y Xbox Series. Se trata de primer capítulo de estreno dentro de la serie principal en más de 15 años, algo que ya supone todo un acontecimiento para los seguidores de la franquicia.

El título narra la historia de Val, que acaba de ser nombrado custodio de ánimas y debe acompañar a Hina, su amiga de la infancia, hasta el Árbol de Mana. Para lograr esta hazaña, nuestro alter ego podrá utilizar reliquias elementales. Estos son unos artefactos místicos que guardan el poder de los elementos en su interior.

Con tales reliquias podrá cambiar de clase y obtener habilidades nuevas durante los combates. Para los enfrentamientos podremos crear nuestro propio grupo, compuesto por tres personajes de entre los cinco jugables (Val, Karina, Morley, Palamina y Julei), y el apoyo de Ramco, Ash y Hina.