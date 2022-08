Este fin de semana se podrá jugar gratis al multijugador online de PlayStation

Sony ha anunciado que este fin de semana, el último del mes de agosto, los usuarios de PlayStation podrán utilizar gratis el multijugador online, para el que hay normalmente es necesario una suscripción a PlayStation Plus.

A partir de las 00:01 horas del 27 de agosto, los usuarios tanto de PlayStation 4 como de PlayStation 5 podrán jugar de manera online completamente gratis. Esta oferta estará vigente hasta el domingo 28 de agosto a las 23:59 horas.

Esta promoción es perfecta para los que duden de dar el salto a PlayStation Plus, pues podrán probarlo de manera gratuita y competir en línea contra sus amigos, familiares o contra desconocidos que la consola les asigne.

Disfruta de los modos multijugador online de tus juegos favoritos de #PS4 y #PS5 sin suscripción a #PlayStationPlus durante nuestro Fin de Semana Gratis de Multijugador Online, activo el 27 y 28 de agosto. pic.twitter.com/5gxPFUKotN — PlayStation España (@PlayStationES) August 22, 2022

Algunos de los juegos que casan perfectamente con esta oferta son el Call of Duty, el GTA V o el Minecraft, tres de los títulos más conocidos por los usuarios, pues ofrecen horas y horas de diversión en línea para disfrutarlos en compañía. Otro que puede ser interesante compaginar con esta promoción es el FIFA 22, el último de la saga del juego de fútbol por excelencia.

Los juegos gratis que ofrece PlayStation Plus en agosto

Los usuarios que estén suscritos a PlayStation Plus disfrutan de varios juegos gratis cada mes, que la plataforma permite descargar sin ningún coste.

Los tres juegos que están gratis este mes son Little Nightmares, Yakuza: Like a Dragon y Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - Pack Cross-gen Deluxe. La descarga está disponible hasta las 11 horas del 6 de septiembre.

Los próximos lanzamientos más esperados

Con el fin del verano y la llegada de septiembre, muchos videojuegos salen al mercado. Por ejemplo, los que tienen que ver con deporte, cuyo lanzamiento coincide con el comienzo de la nueva temporada. Es el caso del FIFA 23, que saldrá a la venta el 27 de septiembre o el NBA 2K23, que lo hará el día 8.

Siguiendo con el deporte, un lanzamiento muy esperado para los seguidores de la fórmula 1 es el F1 Manager 2022, que estará disponible el 30 de agosto y permitirá dirigir cada aspecto de un equipo, por mínimo que sea.

Otro título que los jugadores de PlayStation esperan con ansia es el remake del clásico The Last Of Us, que saldrá el 2 de septiembre para PS5. Este juego originalmente es de PlayStation 3 y vio la luz en 2013 pero su éxito ha hecho que se realice un remake para la PS4 además del que verá la luz el mes que viene para la siguiente consola. Hace dos años, además, salió la segunda parte y cada cierto tiempo aparecen rumores de una tercera.