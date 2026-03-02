'Feria 3000': el videojuego futurista de la Feria de Sevilla que te dejará boquiabierto

Feria 3000, un nuevo videojuego de MISEN, un productor musical y también desarrollador sevillano (ha hecho diseño, código, FX y parte de la música), traslada la tradicional Feria de Abril al año 3000. La Feria de Abril se verá reconvertida con las icónicas casetas sevillanas siendo escenario de combates contra invasores cibernéticos. El videojuego, salvando las distancias de la temática, recuerda a aquel título celebérrimo y polémico de Matanza Cofrade (adjuntado por Narco en su disco Registro de penados y rebeldes) y propone una experiencia de supervivencia. Así los jugadores encarnan a una heroína flamenca encargada de defender su espacio festivo frente a oleadas de robots controlados por inteligencia artificial, en un formato que mezcla estrategia, acción y elementos propios de la cultura andaluza.

La propuesta se articula en torno a un sistema de combate basado en oleadas progresivas, donde cada ronda incorpora nuevos patrones de ataque y niveles crecientes de dificultad. Entre combates, los jugadores pueden gastar pesetas virtuales recolectadas para desplegar torretas defensivas, colocar barriles explosivos y reforzar las estructuras de protección de su caseta. La mecánica combina precisión en el disparo —recompensando especialmente los disparos a la cabeza— con capacidades tácticas como saltos en cámara lenta que facilitan la supervivencia en momentos críticos.

El juego presenta una ambientación visual distintiva que fusiona elementos tradicionales de la Feria de Abril —faroles, decoración característica y ritmos flamencos— con una estética ciberpunk marcada por luces de neón y armamento futurista. Esta combinación busca crear una identidad visual única que diferencia el proyecto de otros títulos de supervivencia disponibles en el mercado. La banda sonora ha sido desarrollada por artistas andaluces y combina guitarras flamencas, beats electrónicos y ritmos de rumba, aportando una capa sonora que refuerza la propuesta cultural del título.

Mecánicas de progresión y jugabilidad

El sistema de progresión permite a los jugadores elegir su camino estratégico mediante una tienda integrada en el juego. Las mejoras disponibles abarcan cuatro categorías principales: incremento de daño, mejora de defensas, utilidades tácticas y desbloqueo de nuevas opciones estratégicas. Esta variedad de opciones de desarrollo busca fomentar diferentes estilos de juego y aproximaciones tácticas según las preferencias de cada usuario.

Cada partida tiene una duración estimada de entre 20 y 40 minutos, dependiendo de la habilidad del jugador y las decisiones de construcción adoptadas durante la sesión. Esta duración ha sido diseñada específicamente para favorecer la repetición de partidas, permitiendo a los usuarios mejorar progresivamente sus puntuaciones y estrategias defensivas sin requerir sesiones excesivamente prolongadas.

Una captura del juego / M.R.M.

Características técnicas del sistema de juego

El título implementa un modelo de disparo de precisión que premia la exactitud del jugador mediante bonificaciones de daño para los impactos en zonas vulnerables de los enemigos robóticos. La mecánica de salto en cámara lenta funciona como recurso táctico fundamental en situaciones de saturación enemiga, permitiendo reposicionamientos estratégicos y toma de decisiones durante el combate más dinámico.

El sistema de construcción y defensa opera en fases claramente diferenciadas entre combate y preparación. Durante los intervalos entre oleadas, los jugadores deben gestionar los recursos económicos virtuales obtenidos para optimizar la disposición de elementos defensivos, creando sinergias entre torretas automatizadas, trampas explosivas y refuerzos estructurales que maximicen las posibilidades de supervivencia en rondas posteriores.

Los videojuegos de defensa por oleadas constituyen un subgénero establecido dentro de los títulos de acción y estrategia. Se caracterizan por presentar al jugador enfrentamientos sucesivos contra grupos de enemigos que aparecen en rondas progresivamente más complejas. Este formato tiene sus raíces en títulos arcade clásicos y ha evolucionado incorporando elementos de gestión de recursos, construcción de defensas y sistemas de progresión de personaje.

La mecánica central requiere que los jugadores equilibren capacidades ofensivas y defensivas mientras administran recursos limitados entre combates. El género ha demostrado particular popularidad en plataformas digitales por su capacidad de ofrecer experiencias intensas en sesiones relativamente breves, facilitando la repetición y el perfeccionamiento de estrategias a través de múltiples partidas.

Cartel de Feria 3000

Ambientación cultural y propuesta artística

La elección de la Feria de Abril como escenario base responde a una voluntad explícita de vincular elementos de la cultura tradicional española con géneros videolúdicos habitualmente asociados a ambientaciones más convencionales. La festividad sevillana, conocida internacionalmente por sus casetas, trajes tradicionales y ambiente festivo, se reinterpreta aquí bajo parámetros futuristas que mantienen referencias visuales reconocibles.

La participación de músicos y productores andaluces en la banda sonora representa un esfuerzo por mantener autenticidad cultural incluso dentro del contexto ficticio propuesto. La fusión de flamenco tradicional con producción electrónica contemporánea busca crear una identidad sonora coherente con la dualidad temática del proyecto, donde tradición y tecnología coexisten en el mismo espacio narrativo.

¿Cuánto dura una partida completa del juego?

Según la información oficial, cada sesión completa tiene una duración aproximada de entre 20 y 40 minutos. Esta variación temporal depende directamente de la habilidad demostrada por el jugador, las decisiones estratégicas adoptadas en la selección de mejoras y la capacidad para superar oleadas sucesivas sin perder la defensa de la caseta.

¿Qué tipo de mejoras pueden adquirirse durante el juego?

El sistema de tienda integrado ofrece cuatro categorías principales de mejoras que los jugadores pueden adquirir utilizando las pesetas virtuales recolectadas. Estas categorías incluyen potenciadores de daño ofensivo, incrementos en capacidades defensivas del personaje, herramientas de utilidad táctica y desbloqueo de nuevas opciones estratégicas que amplían las posibilidades de aproximación al combate.

¿Qué artistas participan en la banda sonora?

La banda sonora del título ha sido creada por diversos músicos y productores de procedencia andaluza, aunque la información disponible no especifica nombres concretos de los artistas participantes. El trabajo musical combina instrumentación flamenca tradicional, especialmente guitarras, con producción electrónica contemporánea y elementos rítmicos de rumba, generando una propuesta sonora que refleja la dualidad conceptual entre tradición cultural y ambientación futurista que define el proyecto. Entre los participantes esta Curro Morales, ex miembro de Califato 3/4 y actualmente en Salvar Doñana y Narco. Hay Break Beat, electrónica, rock y mucha caña andaluza.