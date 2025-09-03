Indiana Jones está de vuelta con una nueva aventura: el día 4 se publica La Orden de los Gigantes

Toca volver a coger el látigo y el sombrero desgastado para volver a meternos en la piel de nuestro arqueólogo favorito, Indiana Jones. Tras la publicación el pasado mes de diciembre de Indiana Jones y el Gran Círculo, un título que analizamos aquí en El Loot de Txeron, ahora ha llegado el momento de disfrutar de su nueva expansión, La Orden de los Gigantes, que estará disponible para Xbox Series X|S, Game Pass, PlayStation 5 y PC este próximo 4 de septiembre a partir de las 17.00 horas.

En esta nueva aventura, Indy se adentra en las siniestras entrañas de Roma y sus catacumbas ancestrales, donde descubrirá secretos ligados a una secta oculta y misteriosa, y al legado perdido de los gigantes nefilim. Con esta expansión de la historia, tendremos nuevas ubicaciones para explorar, complejos rompecabezas que resolver, enemigos peligrosos a los que enfrentarnos y más intriga y acción para deleitarnos con el mundo de Indiana Jones.

Desde el estudio desarrollador, Bethesda y MachineGames, informan que para acceder al DLC, deberás haber iniciado el objetivo de llevar el pergamino a Antonio en la misión "La Momia Felina Robada". Aparecerá una nueva entrada en el diario llamada "Un Misterio Comienza". El Padre Ricci se encuentra en el área de pruebas del Vaticano, fuera del lado oeste del Patio Belvedere, justo al sur del cuartel de los Camisas Negras.

Con este nuevo contenido, Indiana Jones sigue expandiéndose. De él decíamos en nuestro análisis que "si la industria sigue apostando por los juegos como servicio y los grandes mundos abiertos, es toda una declaración de intenciones (y porqué no de amor también) que MachineGames nos regale otra aventura de Indiana Jones tan redonda (como el título) que marcará la hoja de ruta a seguir para títulos venideros. En definitiva, Indy ha vuelto con los máximos honores a los videojuegos. Títulos como este son cada vez más un rara avis, sobre todo en producciones Triple A que tienen mucho que ganar y perder con las ventas, por lo que su publicación es un gran motivo de celebración. El doctor Jones, me reitero, ha vuelto. Celebrémoslo".