Diez juegos gratis para pasar la cuarentena

El confinamiento en casa, las medidas de alerta sanitaria y el cierre de las fronteras para frenar el avance imparable del coronavirus Covid-19 han afectado drásticamente a nuestra vida cotidiana. En un intento por limitar las nuevas posibilidades de contagio del brote vírico, países como España e Italia han restringido la libertad de movimientos de sus ciudadanos decretando el cierre de comercios y servicios no esenciales.

En la práctica, estas drásticas medidas han dejado a la gran mayoría de población en casa, una imposición que, en los últimos días, como era de esperar, ha permitido un aumento considerable del consumo de internet, series, películas y, como no podía ser de otro modo, videojuegos. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana se registraba un pico récord de 20.297.735 usuarios simultáneos en Steam y Counter-Strike: Global Offensive superaba por primera vez el millón de jugadores coincidentes. La oferta al respecto es extremadamente amplia y el surtido no menos variado, aunque la mayoría de grandes producciones nos obligan a pasar por caja para acceder a las experiencias. Pero no todas. Desde ahora nos sumergimos en una vorágine de enormes juegos gratuitos, especialmente indicados para que pases tiempo sin salir de casa hasta que regresemos a lo cotidiano.

'Call of Duty: Warzone' (PlayStation 4, Xbox One y PC)

Lanzado esta misma semana, el modo Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare se ha convertido en un éxito casi instantáneo entre los entusiastas del género: en sólo tres días, la vertiente ha superado los 15 millones de jugadores. A diferencia del juego base (de pago), Warzone se ha comercializado de forma gratuita y no se limita a un modo de juego, ya que añade una interesante vertiente que nos invita al saqueo.

Aunque sólo sea por saciar la curiosidad merece la pena dar una oportunidad a unos de los juegos de disparos más influyentes en la actualidad. Opta por aumentar el número de jugadores hasta los 150 en equipos de tres que deben eliminar al resto de oponentes, mientras una cortina de gas mortal cierra progresivamente el espacio destinado para combatir.

'Fortnite' (PlayStation 4, Xbox One, PC, iOS y Android)

Sería una temeridad realizar una lista de juegos gratuitos y no mencionar Fortnite, sin duda el mayor fenómeno de esta generación y uno de los principales responsables de la masificación del género Battle Royale. Su fórmula es simple: 100 jugadores se lanzan sobre un mapa repleto de armas y equipo. Una vez en tierra deben enfrentarse entre sí hasta que quede un solo superviviente, mientras el área disponible va reduciendo sus dimensiones para incentivar el combate.

Aunque no pueda parecer muy complicado, el juego de Epic Games, sin embargo, recibe constantes actualizaciones y novedades que permiten variaciones en la fórmula, el contenido y los artículos cosméticos. Es decir, cualquier momento es bueno para jugar a Fortnite, porque siempre hay novedades interesantes.

'Apex Legends' (PlayStation 4, Xbox One y PC)

Otro de los nuevos referentes del género Battle Royale es el carismático Apex Legends. El formato de Electronic Arts basado en el universo Titanfall se lanzaba el pasado año bajo desarrollo y firma de la respetada Respawn Entertainment. Sobre extensas áreas para combatir, incluso se puede permitir el lujo de competir con Fornite en popularidad. En principio existen algunas diferencias sobre la base inalterable de juego, porque a diferencia del vástago de Epic Games, Apex Legends dispone de héroes predefinidos al mejor estilo Overwatch en lugar de personajes genéricos que cada usuario puede personalizar.

Cada protagonista tiene tres habilidades específicas (táctica, pasiva y una especial para usar en las fases cruciales de la partida), ofreciendo diferentes soluciones estratégicas. El juego nos alienta a crear equipos equilibrados y complementarios, combinando las habilidades de los distintos personajes para adoptar una táctica de equipo. Para mantener vivo el interés de la comunidad, recibe continuamente nuevos eventos, desafíos y otros elementos de personalización.

'Dota 2' (PC)

Retiramos la atención del creciente fenómeno Battle Royale y buceamos entre los MOBA, acrónimo del término inglés Multiplayer Online Battle Arena (Arena de Combate Multijugador Online). Aquellos que busquen un juego gratuito que requiera coordinación de equipo combinado con un desafío exigente, pueden optar por Dota 2, una alternativa que no defrauda.

Dota no es un título especialmente receptivo a jugadores nuevos, que pronto se ven abrumados por un formato complejo que carga con cientos de posibles combinaciones de personajes, pero que en parte se compensa con una comunidad muy activa que ha producido enormes cantidades de guías y vídeos para ayudar a los principiantes en sus primeros paseos. Sólo se necesita un poco de valor para comenzar.

'League of Legends' (PC)

También puedes probar con el máximo exponente, en cuanto a popularidad, derivado del género MOBA, League of Legends, que, entre otras virtudes, tiene la ventaja de ser un poco más receptivo que su rival. Tan sólo con esto no es de extrañar que el juego de Riot Games supere considerablemente a cualquier otro título en términos de jugadores.

Pero tampoco te dejes llevar por la emoción, LoL (como lo llaman los expertos) ofrece un desafío táctico y estratégico tan atractivo como Dota 2, donde no faltan personajes que se ajustan y modifican constantemente. Los jugadores se dividen en dos equipos formados por tres o cinco campeones, según el modo de juego elegido. Cada equipo comienza en lados opuestos de un mapa, cerca de lo que se denomina el Nexo, que a su vez es el objetivo principal en cada área. La partida se gana cuando se destruye el Nexo de los oponentes o cuando el equipo contrario se rinde.

'Path of Exile' (PlayStation 4, Xbox One y PC)

Path of Exile es una gran alternativa gratuita si te atrae el conocido formato de la serie Diablo, la franquicia clásica RPG de Blizzard. Con una mecánica de creación de objetos compleja y extensos árboles de habilidades, el juego ofrece múltiples posibilidades para que los jugadores inviertan cantidades ingentes de horas y horas en los personajes, en explorar escenarios de fantasía oscura, buscar tesoros y luchar contra criaturas monstruosas.

Vale la pena mencionar que sus desarrolladores, el equipo neozelandés de Grinding Gear, ha estrenado una completa actualización para la versión de PC, que añade aún más habilidades, elementos y enemigos al juego. Parece una gran oportunidad para comenzar a explorar este rico universo.

'Dauntless' (PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC)

Dauntless lleva entre nosotros desde el pasado año con el ambicioso objetivo de adaptar la serie Monster Hunter a un modelo en línea gratuito. Mucho más accesible que la serie de acción de Capcom, catapulta al jugador a un mundo infestado de monstruos y otras criaturas que no se muestran muy dispuestas a ser capturadas, pero esto se equilibra utilizando un vasto arsenal de armas.El juego de Phoenix Labs te invita a ponerte en la piel de un cazador de monstruos que debe eliminar objetivos cada vez más poderosos para obtener botines con los que mejorar el equipo. Para completar el paquete, Dauntless presenta un modo cruzado multijugador que permite a usuarios de diferentes plataformas participar en las mismas batallas.

'Counter-Strike: Global Offensive' (PC)

No podía faltar un clásico. Lanzado en 2012 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC, Counter-Strike: Global Offensive no necesita presentación: su fórmula es esencialmente la misma que el juego original de la serie, sólo que se adapta a la escena competitiva moderna. El mayor activo del juego, y la razón por la que continúa batiendo récords simultáneos de jugadores después de ocho años, es el hecho de regalarlo desde finales de 2018. Como puedes imaginar, la apertura fue muy criticada por los jugadores veteranos del título, pero amplió considerablemente su base e impulso la segunda juventud que está viviendo el formato de disparos en primera persona.

'Warframe' (PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC)

El shooter en tercera persona cooperativo Warframe es otro exponente a sumar en la lista de juegos que ha recibido una serie de intensas y productivas actualizaciones desde su lanzamiento allá por 2013, algo que ha servido a sus creadores, Digital Extremes, para mantener una sólida base de jugadores, que además se muestra extremadamente comprometida.

Esencialmente, Warframe es un juego de disparos PvE, del inglés Player versus environment (Jugador contra entorno), que nos ofrece amplias posibilidades de personalización. Aquí los jugadores son miembros de la raza alienígena Tenno, que utiliza exoesqueletos robóticos para luchar contra diferentes facciones de enemigos. Permite jugar en modo multijugador hasta un máximo de cuatro jugadores. No obstante, a pesar de una parcela gráfica superior a la media para los juegos gratuitos, ingresar al mundo de Warframe puede ser una tarea compleja, aunque encontrarás una comunidad siempre dispuesta a ayudar a los nuevos reclutas.

'Destiny 2' (PlayStation 4, Xbox One y PC)

Recientemente trasladado hasta el modelo de juego gratuito, Destiny 2 también acumula un legado envidiable de contenido y actualizaciones desarrolladas por Bungie durante los últimos años. El juego de disparos no es un título de mundo abierto precisamente, pero integra elementos de exploración y despliega excelentes modos cooperativos y competitivos, además de una campaña muy bien estructurada.

La secuela del famoso juego de disparos de Bungie ha reunido una enorme y apasionada base de usuarios desde su debut hasta el reciente relanzamiento bajo la tutela absoluta de la desarrolladora. La destrucción de la Torre y la invasión del ejército Cabal representan tanto el punto de partida desde el cual continuará la historia como un dispositivo narrativo muy útil. Desde que se disolvió la asociación con Activision, la entrega afronta una nueva etapa que ha servido para estrenar mucho contenido y una nueva hoja de ruta. ¿No te parece un momento inmejorable para defender el universo rifle en mano rondando de galaxia en galaxia?