Afila tus garras porque Marvel: Lobezno se publicará el 15 de septiembre en exclusiva en Playstation 5

La nueva gran apuesta de Sony Interactive Entertainment ya tiene fecha marcada en el calendario. Marvel: Lobezno llegará en exclusiva a PlayStation 5 el próximo 15 de septiembre, y desde hoy mismo puede añadirse a la lista de deseos a través de PlayStation Store.

Desarrollado por Insomniac Games en colaboración con Marvel Games, el título supone una nueva incursión del estudio californiano en el universo Marvel tras el éxito de la saga Marvel's Spider-Man. En esta ocasión, el foco se centra en una versión original de Lobezno, interpretado por el actor Liam McIntyre.

Un viaje brutal al pasado de Logan

La historia presenta a Logan embarcado en una aventura de escala global para desentrañar los secretos de su pasado. En el camino deberá enfrentarse con contundencia a distintas facciones y enemigos, mientras lidia con su naturaleza violenta y su papel como héroe involuntario.

Entre los personajes confirmados destacan la enigmática Mística y el implacable Omega Red, además de grupos hostiles como los Cosechadores, que pondrán a prueba los instintos del mutante en combates intensos y descarnados.

La trama llevará a los jugadores a escenarios tan diversos como la isla de Madripoor, los paisajes helados de Canadá o las calles de Tokio, configurando un thriller de alcance mundial con un marcado tono adulto.

La fantasía definitiva de Lobezno

Según sus responsables, Marvel: Lobezno apostará por los señas de identidad de Insomniac: combate rápido, fluido y feroz; secuencias espectaculares cargadas de acción; amplias opciones de accesibilidad y una narrativa profunda que conecta con la esencia del personaje.

El juego explorará una visión más oscura y brutal de la heroicidad, alejándose de enfoques más luminosos para abrazar el lado más crudo y humano de Logan.

Con su lanzamiento previsto para el 15 de septiembre en exclusiva para PS5, el nuevo título de Insomniac se perfila como uno de los grandes estrenos del año para la consola de Sony. Los jugadores interesados ya pueden añadirlo a su lista de deseos en PlayStation Store a la espera de nuevas novedades.