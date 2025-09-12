Lost Soul Aside: un polémico lanzamiento lleno de luces y sombras

El esperadísimo hack and slash chino, Lost Soul Aside, por fin ha visto la luz tras más de 10 años “in the making”. Este ambicioso videojuego nació como un proyecto personal de su creador, Yang Bing y terminó siendo el origen del pequeño equipo de desarrolladores Ultizero Games que ha terminado por pulir el título. Con una primera demo que se volvió viral gracias a su calidad gráfica y su espectacular sistema de combate, Bing atrajo la atención de muchos, incluido Sony, que apoyó el proyecto a través de China Hero Project para cumplir el sueño de cualquier joven desarrollador: llevar su juego a las grandes ligas.

En Lost Soul Aside seguimos a Kaser, un líder rebelde que, casi por casualidad, termina fusionado con Arena, un dragón ancestral muy pagado de sí mismo que puede transformarse en un sinfín de armas. Juntos se embarcarán en una peligrosa aventura para encontrar el alma de la hermana de Kaser (y de otros miles de personas), robada por seres de otra dimensión con intenciones muy poco pacíficas.

La polémica está servida

Lost Soul Aside ha estado estas últimas semanas en boca de todos. Le han llovido tanto críticas como halagos, convirtiéndolo en uno de los títulos más polémicos de los últimos tiempos. A mi entender este videojuego no ha sabido encontrar a su audiencia, y me explico: tanto durante su desarrollo como durante su promoción, Lost Soul Aside se ha vinculado a Final Fantasy, gráficamente la similitud es clara (Kaser y Noctis podrían perfectamente posar para un pasatiempo de los de encontrar las diez diferencias) pero hasta ahí llegan las comparaciones entre ambos títulos porque Lost Soul Aside no es una versión low cost de Final Fantasy ni lo pretende.

Los personajes son arquetípicos y diseñados con una estética similar a sagas como Final Fantasy / D.A.

Muchos fans de la mítica saga, y de la fantasía en general, han entrado al mundo de Lost Soul Aside esperando una historia compleja con una base política estructurada o un desarrollo narrativo profundo pero no es ese el objetivo de este título, muy al contrario, su historia simple y muy manida así como sus personajes planos y arquetípicos sirven a un único propósito: pegar mamporros a todo lo que se mueva.

Un combate sobresaliente en un título con carencias

El combate es sin lugar a dudas el punto fuerte de la creación de la desarrolladora china, que combina el frenetismo del hack and slash con la progresión de los RPG. Una vez acabamos el prólogo rápidamente nos damos cuenta de que este universo está creado para llevarnos de un campo de batalla a otro, con zonas intermedias en las que hay pequeños puzles opcionales y prácticamente nada de exploración. Los enemigos son variados y será vital aprendernos sus patrones de ataque para elegir el mejor arma o estrategia para seguir avanzando: desde lanzarlos por los aires hasta noquearlos o tirarlos por los bordes del camino.

Es aquí donde Lost Soul Aside ha puesto toda la carne en el asador, en ofrecer una experiencia de pura adrenalina y en la que el resto de elementos quedan en un segundo plano. El combate es adictivo y los numerosos bosses que nos saldrán al paso dejarán sin duda su huella: desde aquellos que lanzan redes de espinas hasta los que utilizan manos espirituales que surgen de otra dimensión y nos obligan a experimentar con nuestro extenso arsenal de poderosos combos.

Los enemigos son enormes y nos obligarán a mejorar nuestras habilidades. / D.A.

Sin duda Lost Soul Aside es un videojuego de acción, no de aventuras, no obstante, no dejan de tener razón quienes afirman que al juego le falta desarrollo. A nivel gráfico no tiene la calidad esperable de un título AAA, especialmente teniendo en cuenta la demo que lo lanzó a la fama y que prometía un mimo que no se refleja una vez nos ponemos a los mandos. El rendimiento y la optimización han sido también una de las grandes críticas, aunque muchos de los problemas se han solucionado con varios parches que Ultizero Games ha lanzado tras el lanzamiento de juego.

Por su parte, la historia es un despropósito. Hemos dicho que en Lost Soul Aside prima el combate por encima de todo, pero eso no está reñido con crear una historia que, aunque no tenga porqué ser innovadora (los clichés siguen funcionando muy bien), tenga hilos argumentales coherentes que mantengan al jugador conectado con el protagonista y su misión. El lore es escaso, a menudo no tiene sentido y parece construido para dar la apariencia de fantasía más que para crear un mundo que se sienta real.

Conclusión

Este juego funciona para un estilo concreto de jugador o jugadora: quien quiera pegar mamporros sin pensar en nada más, tiene alrededor de 20 horas de pura diversión; pero para quienes exijan algo más, este título pasará sin pena ni gloria. Antes de comprarlo, recomendamos probar la demo gratuita que es posible descargar en ambas plataformas y juzgar por uno mismo si .

Hemos podido realizar esta reseña gracias a una clave de Lost Soul Aside para PS5 que nos ha enviado PlayStation España.