Enchufes de desagües

Intentar que la casa se vacíe horadando los muros a fin de convertirlos en desagüe improvisado es una imagen insólita que se combinaba con el agua que había convertido la calle en un río extraordinariamente caudaloso. Imágenes pavorosas de lo que ocurría en esa maravilla serrana que es Grazalema y que ostenta el liderato en la clasificación de las zonas más lluviosas de España. Saliendo el agua por cualquier agujero incluidos los enchufes lanzando líquido elemento en vez de electricidad.

Imágenes para el recuerdo más tenebroso procedentes de un lugar que puede pleitear ventajosamente con el paraíso terrenal. Paralelamente, el Guadalete convertido en especie de río amazónico y que se hacía especialmente extenso por los aledaños de la Cartuja jerezana.

Tremendos los efectos de este temporal con nombre de varón y adobado con el augurio de que lo peor estaba por llegar. ¿Cuánto durará este tormento más propio de lugares caribeños? Coronada la cuesta apareció febrerillo más loco que nunca.