La agenda es intocable

Agarrados como estamos al flotador, nuestras señas de identidad permanecen a flote y en el corazón de tanta inquietud como nos transmiten los meteorólogos fluyen noticias como la razzia del nuevo orden en la Macarena o el adelanto de la salida de la Cena. Maravillosa ciudad ésta que ni siquiera hace dejación de sus devociones a pesar del miedo que podemos sentir con la presencia del temible Leonardo. Y en el ínterin, esa máquina de decir incongruencias del ministro López en el programa de Griso en aras a defender con denuedo su puesto junto al perol. Quiere decirse que la vida sigue a pesar de las amenazas naturales que en este invierno se están sobrepasando y que ni siquiera rozan al día a día de costumbre, que en dos semanas llega la Cuaresma y su papel se antoja principal llueva, ventee o haga frío. La vida se compone de ingredientes innegociables y en pleno corazón de desgracias como Adamuz o de amenazas como Leonardo, a ver quién le pone vallas al campo de la agenda de siempre, a ver.