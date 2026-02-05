Rotación hacia rezagados

Los principales índices europeos y estadounidenses experimentaron una rotación desde las empresas tecnológicas e industriales hacia empresas rezagadas y que podrían beneficiarse de la mejora de las perspectivas de crecimiento y hacia el consumo básico. El Íbex 35 cerró con una caída del 0,1% y el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,4%.

En EEUU, el PMI servicios aumentó a 52,7 puntos (frente a los 52,5 puntos del pasado diciembre), impulsado por el repunte de los nuevos negocios, de las ventas y de la demanda, a pesar de la contracción de los pedidos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un acuerdo de gasto para terminar el cierre de la Administración estadounidense y ahora los parlamentarios tienen que negociar límites a su campaña de represión de la inmigración.

Destacó el Banco Santander, que anunció resultados y la adquisición de Webster Financial para crear un gran banco minorista en EEUU. Por su parte, Novo Nordisk se desplomó un 17% al anunciar que espera en 2026 un descenso de las ventas de 5-13%, cuando el mercado esperaba el 1,5%, aunque ya había informado del motivo (mayor competencia y menores precios).