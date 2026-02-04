Los cinco ejes de la máquina de Telefónica

Consolidación y liderazgo, más innovación y competitividad, más y mejores servicios, gestión ambiciosa y ser referencia española en Europa. Cinco ejes de actuación. Cinco frentes con los que el presidente de Telefónica, Marc Murtra, pretende realizar una “transformación integral” de la empresa para reconvertila en potencia mundial y poder competir con los gigantes de un sector dominado por Estados Unidos y China.

En una intervención muy profesoral en la cátedra Fundación La Caixa y ante el auditorio del CaixaForum repleto (400 personas), el ejecutivo catalán explicó el lunes las líneas maestras del grupo para lograr esos ambiciosos objetivos, que pasan por asumir una gestión de riesgos “calculados” en las infraestructuras tecnológicas y “adelantarse a las exigencias del mercado y focalizarlo en lo que da valor”.

El plan pasa por ganar agilidad y ser más eficiente en el uso de la Inteligencia Artificial, reforzar las redes, priorizar la fibra, los datos y la ciberseguridad. Una misión para la que la centenaria compañía española destinará unas inversiones de 32.000 millones de euros en los próximos tres años.

Asimismo, planea simplificar la estructura de la empresa con la desinversión de unidades obsoletas. Eso supone desprenderse de los negocios latinoamericanos, con excepción de Brasil, y centrarse en este país, además de España, Alemania y Reino Unido. El siguiente paso, consecuentemente pasaría por un proceso de concentración al que están llamados todos los grupos europeos si quieren hacer frente a los gigantes de Estados Unidos y China e impulsar la soberanía estratégica de la UE. “Europa corre el riesgo de convertirse en una colonia digital y quedar desconectada de la tecnología, ser dependiente en ciberseguridad e Inteligencia Artificial”, explicó Murtra.

Lo dijo con conocimiento de causa. En Estados Unidos solo hay tres grandes grupos; en China e India, otros tres; en Europa, 38. “Europa necesita operadores fuertes para garantizar la soberanía y el control de las infraestructuras”. A su juicio, debería reducir el número de empresas a unas ocho. “Solo con que cada país pasara de 4 a 3 operadores la situación cambiaría drásticamente”, enfatizó.

Murtra defendió, en ese contexto, la presencia estatal en las grandes empresas de telecomunicaciones: el Estado español tiene el 10%; el francés, el 23,35%; el italuano, el 27,35% de Telecom Italia; el alemán, el 28,26% de Deutsche Telecóm; el sueco, el 45,2% de Telia, entre otros. “La participación de los Estados es una tendencia de las grandes compañías. Las telecomunicaciones no son un negocio cualquiera, son infraestructuras críticas para la seguridad de la economía y la cohesión”, manifestó.

Por cierto, no parece que Indra esté en el periscopio de Telefónica. “Nuestro ámbito de actuación son las telecomunicaciones, ahí cabe la Inteligencia Artificial; pero Indra es otra cosa, está en defensa y la defensa no encaja en nuestro ámbito”. Blanco y botella.