Los principales índices europeos cerraron con ligeros descensos liderados por el sector tecnológico. El temor a la disrupción de la IA sobre determinados sectores sigue presente en los mercados.

Proveedores de análisis de datos como Wolter Kluwer y RELX, o de Media como Publicis registran recortes de en torno a un 10% después de que Anthropic presentara una herramienta de IA para automatizar el trabajo legal de forma interna en las compañías. Este temor se contagió a otras compañías de software como Capgemini, SAP o Amadeus que registran descensos significativos. Por el contrario, el sector de Materiales lideró ayer los avances por el rebote de los metales tras la corrección del viernes.

A nivel de índices las variaciones fueron escasas al cierre, destacando la caída del FTSE 100 londinense de un 0,3%. El FTSE MIB italiano lidera los avances con un repunte de un 0,6% gracias al buen comportamiento de los bancos.

Por su parte, el Euro Stoxx 50 cerró con un descenso de un 0,2%, pero con un comportamiento muy dispar de los valores. Media, software y lujo han liderado los descensos; bancos, aseguradoras y consumo básico, las subidas.