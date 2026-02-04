Alarma con ‘Leonardo’

Caray con Leonardo, cómo asusta el angelito. Tras tantas danas, antaño borrascas, como nos atosigan en este invierno tan a la antigua usanza, al fin una con nombre de varón. Por cierto con el nombre de uno de los grandes varones que parió madre, el gran Leonardo. Y con el nombre del autor de la Gioconda, ahí anda el temporal metiéndonos el miedo en el cuerpo, que hasta un tornado hemos sufrido en este edén siempre tan a salvo de catástrofes así. Los que saben de esto de las isobaras y demás nos aventuran días de escopeta y perro, con el viejo Betis amagando desde muy aguas arriba con salirse de madre. ¿Tendrá todo esto algo que ver con el cambio climático? Quién sabe, pero la verdad es que estamos teniendo un sostenido mal tiempo inusual por estos andurriales. Nos referíamos el otro día al petardazo que fue la suspensión del plan hidrológico, demasiada el agua perdida rumbo al mar y encomendémonos a todo el santoral para que lo que está por venir nos coja confesados.