Betis-Atlético, enésimo partido clave del curso

Con permiso de la autoridad, que vamos a ver si lo da, y si el tiempo no lo impide, esta noche todo a una bala en la Cartuja. Partido de partidos, en este Betis-Atleti es un dolor que el tiempo no acompañe como debiera, pero el fútbol suele estar formado de material infungible y demos por hecho su celebración. Todo a una carta para estar en semifinales, se la juega el Betis con un mal enemigo, el Atleti de Diego Pablo Simeone.

Vértigo copero entre dos de la parte alta de la tabla y diez puntos de separación en el balance liguero, pero esto de hoy es Copa y sin posibilidad de revancha. El precedente más cercano es un triunfo colchonero en la Cartuja con goles de Simeone y Baena. Pero de hecho hay que rendirse ante el palmarés entre verdiblancos y el Atleti del Cholo, aunque estamos hablando de otra cosa muy distinta, la cruda realidad de un duelo con una sola bala y la grada ayudando.

Aunque la noche escenifique de manera negativa, lo cierto es que el Betis nunca camina solo. De hecho ya son más de sesenta mil las localidades activadas, por lo que muy mal ha de darse la meteorología nocturna para que el equipo de Pellegrini no reciba el aliento de popa. Ocasión trascendental para que nadie ose ponerle pegas a la campaña. Y en el epidémico número de ausentes hay que seguir el consejo de Pellegrini con eso de que los únicos que cuentan son los que están. Se libra todo a partir de las nueve de la noche y arbitra un riojano con buenos registros colchoneros.