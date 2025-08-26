Una imagen de Shinobi
Shinobi: del arcade al renacer del ninja de SEGA

Con motivo de la publicación de la nueva entrega, 'Shinobi: Art of Vengeance', tiramos de nostalgia para hacer un recorrido por esta veterana serie de videojuegos.

La saga Shinobi nació en 1987 de la mano de SEGA, bajo la dirección de Yutaka Sugano, en un momento en que la cultura popular estaba fascinada por los ninjas. El primer juego apareció en los salones recreativos con Joe Musashi como protagonista, un ninja moderno que debía enfrentarse a organizaciones criminales utilizando shurikens, espada y artes de ninjutsu. La propuesta se distinguía por su acción lateral exigente, su ritmo intenso y jefes memorables, lo que lo convirtió rápidamente en un clásico de arcade y un referente de la compañía.

Con el paso de los años, Shinobi fue evolucionando a lo largo de varias consolas y generaciones, manteniendo siempre un sello característico: la dificultad elevada, el estilo ágil y la combinación de armas y técnicas ninjas. Durante la era de los 16 bits alcanzó su máximo esplendor con títulos como The Revenge of Shinobi y Shinobi III: Return of the Ninja Master, que marcaron un estándar en jugabilidad, diseño de niveles y música, hasta el punto de convertirse en referentes de la popular Mega Drive. En los 32 bits la franquicia experimentó con nuevas técnicas gráficas en Shinobi Legions, apostando por actores digitalizados y secuencias de vídeo, aunque con una recepción más dividida.

La llegada de la era tridimensional, en PlayStation 2, supuso un renacimiento más oscuro y desafiante con Shinobi (2002) y su secuela Nightshade (2003), que introdujeron a nuevos protagonistas y un estilo de acción vertiginosa, destacando la espada maldita Akujiki y el constante reto de absorber almas para sobrevivir. Más adelante, en 2011, SEGA volvió a sus raíces con una entrega para Nintendo 3DS, protagonizada por Jiro Musashi, que recuperaba el espíritu clásico en formato 2,5D y servía como homenaje a los seguidores veteranos.

El legado de la saga se define por esa mezcla de exigencia jugable, estética ninja moderna y la capacidad de adaptarse a distintas generaciones sin perder identidad. Shinobi no solo consolidó a SEGA como creadora de grandes franquicias junto a Streets of Rage o Golden Axe, sino que también dejó huella como un sinónimo de acción desafiante y estilo inconfundible que sigue despertando expectación con cada nuevo lanzamiento.

Este 29 de agosto de 2025, llega la esperada nueva entrega: Shinobi: Art of Vengeance. Desarrollado por Lizardcube, supone un viaje a la nostalgia con claros guiños a los fans. Con un estilo visual impactante a base de elementos dibujados a mano, presenta una jugabilidad intensa y exigente que integra muchos de los avances que han ido experimentando los juegos a lo largo de los años.

1. Shinobi (1987, Arcade/ 1988, Master System): Primer título de la saga, introdujo a Joe Musashi.
Su jugabilidad era de acción lateral y consistía en rescatar rehenes luchando con shurikens, espada y artes ninja. Estaba inspirado en el estilo de Ninja Gaiden (arcade), pero con identidad propia. Destacaba su gran dificultad y jefes memorables.
2. Shadow Dancer (1989, Arcade / 1990, Mega Drive)
Su mayor innovación era un perro aliado que atacaba enemigos. Es más rápido y orientado a la acción pura que a la exploración. La versión de 1990 era más accesible.
3. The Revenge of Shinobi (1989, Mega Drive): Considerado uno de los mejores títulos de la saga.
Introdujo elementos más cinematográficos, con una historia de venganza personal. Sus gráficos y música, compuesta por Yuzo Koshiro, destacaron en su momento. Algunos enemigos estaban "inspirados" en personajes de la cultura pop como Spider-Man, Batman o Terminato.
5. Shinobi III: Return of the Ninja Master (1993, Mega Drive): Uno de los picos de la saga en 2D. Considerado por muchos el Shinobi definitivo en 16 bits.
'Shinobi III' resentaba movimientos más ágiles y variados, como correr, saltar en paredes, ataques acrobáticos. Los escenarios presentaban más variedad, pues se podía montar a caballo o surfear en una tabla.
6. Shinobi Legions / Shinobi X (1995, Sega Saturn): Primer experimento en 32 bits.
Gráficos con actores digitalizados y secuencias live-action. Usaba mecánicas clásicas, pero el estilo visual dividió a los fans. Fue un título de transición que no alcanzó la popularidad de los anteriores.
7. Shinobi (2002, PlayStation 2): Reinicio en 3D protagonizado por Hotsuma, sucesor espiritual de Joe Musashi.
Destacaba por su estilo oscuro, acción rápida y la espada maldita Akujiki, que obligaba al jugador a absorber almas constantemente. Difícil y exigente, considerado de culto.
8. Nightshade / Kunoichi (2003, PlayStation 2): Secuela directa de la entrega de 2002
Protagonizada por Hibana, una mujer ninja con agilidad superior.Continuaba el estilo rápido y acrobático la entrega previa. Destacó por un buen apartado técnico, pero su impacto fue inferior al de su predecesor.
9. Shinobi (2011, Nintendo 3DS): El retorno a la acción lateral
Protagonizado por Jiro Musashi, padre del personaje original. Su dificultad era elevada, pensada como homenaje a los fans veteranos.
10. Shinobi: Art of Vengeance (2025, Windows, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series): Un esperado retorno
Protagonizado por el último miembro de un clan ninja, experto en sigilo y combate ágil, mantiene la acción rápida y las técnicas acrobáticas del género. Destaca por su ambientación tipo dibujos animados y la progresión de habilidades, aunque con menor notoriedad que entregas anteriores.
