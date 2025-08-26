Shinobi: del arcade al renacer del ninja de SEGA

La saga Shinobi nació en 1987 de la mano de SEGA, bajo la dirección de Yutaka Sugano, en un momento en que la cultura popular estaba fascinada por los ninjas. El primer juego apareció en los salones recreativos con Joe Musashi como protagonista, un ninja moderno que debía enfrentarse a organizaciones criminales utilizando shurikens, espada y artes de ninjutsu. La propuesta se distinguía por su acción lateral exigente, su ritmo intenso y jefes memorables, lo que lo convirtió rápidamente en un clásico de arcade y un referente de la compañía.

Con el paso de los años, Shinobi fue evolucionando a lo largo de varias consolas y generaciones, manteniendo siempre un sello característico: la dificultad elevada, el estilo ágil y la combinación de armas y técnicas ninjas. Durante la era de los 16 bits alcanzó su máximo esplendor con títulos como The Revenge of Shinobi y Shinobi III: Return of the Ninja Master, que marcaron un estándar en jugabilidad, diseño de niveles y música, hasta el punto de convertirse en referentes de la popular Mega Drive. En los 32 bits la franquicia experimentó con nuevas técnicas gráficas en Shinobi Legions, apostando por actores digitalizados y secuencias de vídeo, aunque con una recepción más dividida.

Imagen de 'The Revenge of Shinobi' / SEGA

La llegada de la era tridimensional, en PlayStation 2, supuso un renacimiento más oscuro y desafiante con Shinobi (2002) y su secuela Nightshade (2003), que introdujeron a nuevos protagonistas y un estilo de acción vertiginosa, destacando la espada maldita Akujiki y el constante reto de absorber almas para sobrevivir. Más adelante, en 2011, SEGA volvió a sus raíces con una entrega para Nintendo 3DS, protagonizada por Jiro Musashi, que recuperaba el espíritu clásico en formato 2,5D y servía como homenaje a los seguidores veteranos.

El legado de la saga se define por esa mezcla de exigencia jugable, estética ninja moderna y la capacidad de adaptarse a distintas generaciones sin perder identidad. Shinobi no solo consolidó a SEGA como creadora de grandes franquicias junto a Streets of Rage o Golden Axe, sino que también dejó huella como un sinónimo de acción desafiante y estilo inconfundible que sigue despertando expectación con cada nuevo lanzamiento.

Este 29 de agosto de 2025, llega la esperada nueva entrega: Shinobi: Art of Vengeance. Desarrollado por Lizardcube, supone un viaje a la nostalgia con claros guiños a los fans. Con un estilo visual impactante a base de elementos dibujados a mano, presenta una jugabilidad intensa y exigente que integra muchos de los avances que han ido experimentando los juegos a lo largo de los años.