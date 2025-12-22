El 60649 es el número que ha sido premiado con 60.000 euros en cada serie

La suerte ha hecho parada en Triana con el número 60649, agraciado con un Quinto Premio de la Lotería de Navidad, vendido en la Administración de Loterías número 40, situada en la calle San Jacinto 17. En total, se ha repartido una serie completa, compuesta por diez décimos, aunque no ha ido a parar a una sola persona.

Según explicó la lotera Regla Peinado, el premio ha estado “muy repartido”, ya que los décimos se vendieron por ventanilla a lo largo de varios meses. Parte del número se despachó en julio, otra en septiembre y el último décimo, incluso, el día anterior al sorteo. Un detalle que confirma, una vez más, que la suerte puede llegar en cualquier momento.

Desde la administración destacan la satisfacción de haber contribuido a mejorar la Navidad de varios clientes y celebran un premio que vuelve a situar a Triana en el mapa de la suerte navideña.