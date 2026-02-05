Uno de los focos de preocupación se sitúa en los accesos al Estadio de La Cartuja, donde esta noche se disputa el partido de cuartos de final de la Copa del Rey entre el Real Betis y el Atlético de Madrid.

Los cortes de tráfico en la SE-20, una de las vías principales de acceso al recinto deportivo, están afectando a buena parte de los desplazamientos previstos. Además, persiste incertidumbre en torno al cierre del Muro de Defensa, otra de las rutas clave para llegar al estadio, lo que reduce drásticamente las opciones de entrada para aficionados y personal del evento.

A esta situación se suma la inoperatividad del servicio de Cercanías, que deja sin conexión ferroviaria directa a los seguidores que habitualmente acceden al estadio mediante esta vía. Como consecuencia, muchos se verán obligados a desplazarse en vehículos particulares o compartidos, incrementando aún más la presión sobre una red viaria ya tensionada por los efectos del temporal.