El Salón de los Carteles de la plaza de toros de la Real Maestranza ha sido escenario este miércoles, a mediodía, de la presentación del festival taurino benéfico que se celebrará el próximo lunes 13 de octubre. La cita, que coincide con el traslado de la festividad de la Hispanidad, tendrá carácter solidario, pues los fondos recaudados irán destinados a las obras sociales y asistenciales de las hermandades de San Bernardo y El Amor.

El festival, además, servirá de homenaje a la histórica dinastía Vázquez, una de las grandes estirpes del toreo sevillano y con estrechos vínculos con la cofradía del Miércoles Santo. Durante el acto, fue Manuel Vázquez Gago, hijo de Manolo y sobrino de Pepe Luis Vázquez Garcés, quien ofreció los detalles organizativos de un evento que busca unir la tradición taurina con la acción social y el recuerdo a una familia imprescindible en la historia de la Maestranza.