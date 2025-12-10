El rock español pierde a una de sus voces más influyentes. Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe, ha muerto este 10 de diciembre a los 63 años. El comunicado, que no especifica las causas del fallecimiento, anuncia la pérdida del líder de Extremoduro, una de las bandas más icónicas del panorama musical español. Robe fue durante décadas el alma creativa del grupo, símbolo de rebeldía y autenticidad en la escena del rock. Desde su nacimiento en Plasencia (Cáceres), Iniesta se consolidó como referente generacional gracias a su estilo poético y directo, con letras que mezclaban crudeza y sensibilidad. ¿Quién no ha sentido alguna vez la fuerza de sus canciones en directo o en la radio?

Extremoduro, la banda que fundó a finales de los ochenta, marcó un antes y un después en la historia musical de España. Su sonido crudo, su lírica inconfundible y su actitud inconformista conectaron con millones de seguidores. Durante más de tres décadas, Robe lideró un proyecto que trascendió géneros y etiquetas. Sus discos, hoy convertidos en clásicos, influenciaron a generaciones enteras de músicos y consolidaron a la formación como una de las más respetadas del rock nacional.

Tras la disolución de Extremoduro, Robe emprendió una carrera en solitario con varios álbumes de éxito que mantuvieron intacto su espíritu libre y su compromiso artístico. Su obra, cargada de honestidad y emoción, deja una huella imborrable en la música española. El comunicado de su agencia se limita a confirmar el fallecimiento sin ofrecer más detalles. La noticia ha provocado una ola de pesar entre seguidores y compañeros de profesión, que destacan su talento y su influencia en el rock nacional. Con su muerte, desaparece una de las voces más reconocibles y personales de la música española contemporánea, pero su legado continuará resonando en cada acorde de Extremoduro y en cada verso de Robe.