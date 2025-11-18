El auge de 'Superestrella' en redes ha generado una conversación creciente entre los seguidores de Aitana: ¿por qué no transformar todo este material espontáneo en un videoclip oficial colaborativo? El trend ha reunido miles de clips que muestran desde coreografías improvisadas hasta escenas cotidianas que encapsulan el espíritu ligero y emocional del tema. Además, la propia Aitana ha alimentado este movimiento compartiendo desafíos, reaccionando a los vídeos más creativos e incluso bailando la canción, reforzando la complicidad con su comunidad.

La idea no es nueva en la industria, pero sí excepcional cuando surge de forma tan orgánica. Artistas como Residente, Ariana Grande, Justin Bieber o la propia Aitana ya han demostrado que los videoclips construidos con aportaciones de fans pueden convertirse en piezas memorables. Con la canción en plena segunda vida digital, muchos ven en esta opción una oportunidad para celebrar el fenómeno colectivo que ha impulsado el éxito del tema.