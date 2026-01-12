Sevilla cuenta desde hace unos días con su propio "portal" al Mundo del Revés. Se trata de una alcantarilla tematizada de Stranger Things instalada en el barrio de Los Remedios como parte de una campaña conjunta de Netflix y Telefónica para promocionar la quinta y última temporada de la serie. En total, se han repartido 41 arquetas especiales por toda España, invitando a los seguidores a localizarlas para participar en el sorteo de un viaje a Londres.

La ubicación de la sevillana ha sido revelada por una tiktoker, lo que ha despertado una oleada de curiosidad entre vecinos y fans. La pieza se encuentra en la esquina de la calle López de Gomara, junto a la rotonda de República Argentina y el Parque de los Príncipes. Su diseño muestra al Demogorgon y a los protagonistas en bicicleta, evocando el icónico universo de la serie. Mientras algunos temen que desaparezca, otros celebran esta original intervención urbana.