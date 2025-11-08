SUCESOS
Herido grave un policía durante un tiroteo con unos narcos en Isla Mayor

Amplio despliegue policial contra el narcotráfico en Isla Mayor

Las imágenes del dispositivo policial desplegado en Isla Mayor / Antonio Pizarro

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado a primera hora de este sábado 8 de noviembre en la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico.

El agente herido participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal, cuyos miembros han abierto fuego contra los efectivos policiales desplegados tras percatarse de su presencia.

El policía herido ha sido trasladado a un centro hospitalario, donde se le está sometiendo a una intervención de urgencia.

La Policía Nacional ha desplegado un importante dispositivo junto a la Guardia Civil en el entorno de Isla Mayor para localizar y detener al autor o autores de los disparos.

