La Junta de Andalucía ha anunciado cuatro nuevas deducciones autonómicas en el IRPF que entrarán en vigor con los presupuestos de 2026, dentro de la séptima bajada de impuestos desde 2019. Los andaluces podrán deducirse hasta 1.200 euros por el alquiler de la vivienda habitual (1.500 en caso de discapacidad), el 30% de los gastos veterinarios de sus mascotas con un límite de 100 euros, y hasta 100 euros por actividades deportivas en gimnasios, escuelas o federaciones. Además, se incorpora una deducción de 100 euros destinada a personas celíacas, sus parejas o descendientes, para aliviar el sobrecoste de los alimentos sin gluten. Estas medidas beneficiarán a colectivos como jóvenes, mayores, familias con hijos deportistas y personas con necesidades especiales, con un impacto económico de varios millones de euros en la comunidad.