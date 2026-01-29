El alcalde de Lora del Río se muestra muy preocupado ante las previsiones de lluvia de los próximos días

Lora del Río se ha convertido en el principal punto de seguimiento de este episodio. Las gráficas del SAIH muestran una subida continuada del nivel del Guadalquivir durante más de 36 horas, hasta situarse en torno a los 32 metros sobre el nivel del mar, superando el umbral rojo establecido para este tramo.

"La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha activado el nivel rojo en Lora de Río, lo que significa que hemos superado los 32 metros sobre el nivel del mar. En torno a 1.500 metros cúbicos por segundo están pasando por esta parte de la cuenca del Guadalquivir y estamos vigilantes ante lo que pueda ocurrir en las próximas horas", apunta el alcalde loreño, Antonio Miguel Enamorado.

El regidor confirma que los sistemas de seguridad están funcionando. Un ejemplo de ello es que la urbanización Al-Andalus, situada en la zona más baja del municipio, no ha sufrido aún las consecuencias de la subida del caudal.

Desde el Ayuntamiento de Lora de Río advierten de que para que la situación afecte de manera real al núcleo urbano "el caudal debería subir hasta los 2.500 metros por segundos" y que la primera zona perjudicada sería "el residencial Virgen de Setefilla".

"Estamos monitorizando la situación", continúa Enamorado. "Hoy creemos que la situación estará controlada, pero nos preocupa mucho lo que está por venir. Principalmente para semana próxima, para la que se han anunciado intensas lluvias en toda Andalucía".