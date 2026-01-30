Tras haber alcanzado el río Guadalquivir a su paso por Lora del Río una situación de alto riesgo hidrológico, el nivel de alerta ha bajado a naranja, aunque el caudal sigue siendo mucho más alto de lo deseado y continúa por encima de los 1.000 m³/s.

El ayuntamiento de Lora del Río mantiene activado el plan de emergencia local ante el riesgo de posibles riadas. Según han informado fuentes municipales y refleja el sistema de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cota del río se sitúa actualmente en 31,61 metros sobre el nivel del mar, lo que supone un descenso de tres metros respecto a la jornada de este jueves. Asimismo, el caudal ha bajado hasta los 1.338,72 m³/s, frente a los 1.522 m³/s registrados en las últimas 24 horas.