Antonio Miguel Enamorado, alcalde de Lora del Río, habla sobre la situación del municipio tras las lluvias
El alcalde se muestra muy preocupado ante las previsiones de lluvia de los próximos días
El caudal del Guadalquivir se modera en Lora y baja a nivel naranja, aunque continúa muy elevado
Tras haber alcanzado el río Guadalquivir a su paso por Lora del Río una situación de alto riesgo hidrológico, el nivel de alerta ha bajado a naranja, aunque el caudal sigue siendo mucho más alto de lo deseado y continúa por encima de los 1.000 m³/s.
El ayuntamiento de Lora del Río mantiene activado el plan de emergencia local ante el riesgo de posibles riadas. Según han informado fuentes municipales y refleja el sistema de seguimiento de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la cota del río se sitúa actualmente en 31,61 metros sobre el nivel del mar, lo que supone un descenso de tres metros respecto a la jornada de este jueves. Asimismo, el caudal ha bajado hasta los 1.338,72 m³/s, frente a los 1.522 m³/s registrados en las últimas 24 horas.