Muere una joven en un accidente de tráfico en Sanlúcar la Mayor

El bacalao se convierte en protagonista de Cuaresma en Quillo Cocina Flamenca

El chef Dani Reche reinterpreta la cocina andaluza con una tapa que combina técnica, tradición y producto en este nuevo día de nuestro calendario gastronómico

Malandro reivindica la cocina de cuchara en el tercer día de nuestro calendario de tapas de Cuaresma

Bacalao confitado en aceite de oliva y acompañado de una suave crema de zanahoria, una de las tapas más representativas de Quillo Cocina Flamenca / Carolina Rojas

La Cuaresma también se vive a través de la gastronomía. En una nueva parada de nuestro calendario de tapas visitamos Quillo Cocina Flamenca, donde el chef Dani Reche propone una versión personal de uno de los ingredientes más ligados a la cocina de vigilia. La tapa protagonista es el bacalao confitado con crema de zanahoria, una elaboración que forma parte de la carta desde los inicios del restaurante. El pescado se cocina lentamente en aceite de oliva para mantener su jugosidad y se acompaña con una suave crema vegetal que aporta equilibrio y un contraste de sabores.

