La Cuaresma también se vive a través de la gastronomía. En una nueva parada de nuestro calendario de tapas visitamos Quillo Cocina Flamenca, donde el chef Dani Reche propone una versión personal de uno de los ingredientes más ligados a la cocina de vigilia. La tapa protagonista es el bacalao confitado con crema de zanahoria, una elaboración que forma parte de la carta desde los inicios del restaurante. El pescado se cocina lentamente en aceite de oliva para mantener su jugosidad y se acompaña con una suave crema vegetal que aporta equilibrio y un contraste de sabores.