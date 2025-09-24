La histórica rivalidad entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié ha llegado al desayuno gracias a la creatividad de la abacería Aromas de San Román, en pleno centro de Sevilla. El local, conocido por sus espectaculares tostadas y desayunos, ha presentado dos nuevas creaciones que ya se han hecho virales en redes sociales: la sevillista y la bética.

Juan Antonio, el dueño del local, explica cómo surgió la idea: "Llevaba meses dándole vueltas, no quería nada superficial. Hemos estado dos meses probando hasta dar con el pan perfecto para que no pierda nuestro sabor".

La tostada sevillista está elaborada con lacón ahumado, bacon crispy, tortilla, salsa de bacon ahumado y parmesano rallado sobre pan rojo. La tostada bética, por su parte, combina sobrasada mallorquina, cebolla crujiente y queso de cabra, rematada con un sorprendente toque de chocolate blanco.

"Hay sevillistas que han probado la bética y les ha gustado más, y béticos que han preferido la sevillista. Al final, para gustos, los colores", asegura Juan Antonio entre risas.

Cada tostada cuesta 4,50 euros y estarán en carta durante toda la temporada de liga. Prometen convertirse en uno de los mayores atractivos gastronómicos de la ciudad en los próximos meses.