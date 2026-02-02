Caída de árboles en Sevilla a causa del fuerte viento
La Policía Local activa desvíos en Avenida Palmera, Plaza de Cuba, SE-020 y otras vías tras los incidentes provocados por las rachas
Varios puntos de la ciudad de Sevilla registran cortes de tráfico este lunes como consecuencia de la caída de árboles provocada por las fuertes rachas de viento que afectan a la capital andaluza. Entre las vías cortadas se encuentra el Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde la Glorieta Olímpica hacia la Barqueta, la Avenida Palmera a la altura de la calle Padre García Tejero, y la calle Castillo Alcalá de Guadaíra. Asimismo, la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano también presenta restricciones al tráfico rodado debido a estos incidentes meteorológicos.