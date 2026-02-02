Varios puntos de la ciudad de Sevilla registran cortes de tráfico este lunes como consecuencia de la caída de árboles provocada por las fuertes rachas de viento que afectan a la capital andaluza. Entre las vías cortadas se encuentra el Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde la Glorieta Olímpica hacia la Barqueta, la Avenida Palmera a la altura de la calle Padre García Tejero, y la calle Castillo Alcalá de Guadaíra. Asimismo, la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano también presenta restricciones al tráfico rodado debido a estos incidentes meteorológicos.