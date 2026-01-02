A pocos días de la noche más esperada del año, los recuerdos de los Reyes Magos vuelven a aflorar entre los sevillanos. Diario de Sevilla ha salido a la calle para preguntar cuál es ese regalo que permanece intacto en la memoria con el paso del tiempo. Las respuestas son tan diversas como personales, pero todas comparten un denominador común: la emoción.

Desde viajes en familia que se recuerdan como el mejor obsequio posible hasta regalos sencillos que despertaron pasiones duraderas, como unos calcetines del Sevilla que marcaron a un joven de 18 años. También aparecen anécdotas de infancia, juguetes que acabaron guardados en un altillo y muñecas Nancy que aún evocan ilusión.

Entre todos los testimonios, destacan los regalos que no se envuelven: el nacimiento de un hijo un día de Reyes, convertido para siempre en el mejor de todos.