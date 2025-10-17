La Feria Outlet Sevilla ha vuelto a llenar el Estadio de La Cartuja con miles de visitantes en busca de gangas. Durante los días 17, 18 y 19 de octubre, decenas de marcas como Nike, The North Face, Adidas, Ray-Ban o Calvin Klein ofrecen descuentos de hasta el 80% en ropa, calzado y accesorios.

La organizadora, Maite, celebra el éxito de público desde las primeras horas: "Ya hemos igualado la asistencia del año pasado y estamos muy contentos". La entrada cuesta dos euros e incluye la participación en un sorteo de 500 euros para gastar en la feria.

Además de moda, los asistentes pueden encontrar productos de hogar, cosmética y gastronomía. Incluso hay puestos curiosos, como el de El Afinador, dedicado a quesos artesanos. Su responsable, Johannes, destaca que "en invierno las ferias outlet funcionan fenomenal, porque la gente puede disfrutar todo el día bajo techo".