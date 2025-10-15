El nuevo outlet de Sevilla con cientos de artículos nuevos y ofertas irresistibles: esta es la fecha de inauguración

La provincia de Sevilla contará con una nueva tienda de productos nuevos a precio de saldo. TConfort Outlet - Días Lokos reabrirá sus puertas el próximo 8 de noviembre en el Polígono PISA de Mairena del Aljarafe. El outlet dispondrá de todo tipo de artículos para el hogar, decoración, electrodomésticos e inmobiliario en su nueva ubicación en la calle Comercio, número 11, nave 2.

Daniel Romero, uno de los promotores, ha presentado algunas de las principales ofertas en un vídeo en que se puede ver la inmensa cantidad de mercancía que ha llegado ya a sus instalaciones. Se trata en gran parte de productos nuevos, aunque se pondrán a la venta asimismo productos en liquidación y artículos perdidos o devueltos a través de plataformas como Amazon, Aliexpress o Temu por precios muy bajos.

Colchones desde 110 euros y neveras por 550 euros

Los clientes podrán encontrarse con todo tipo de gangas en el outlet conjunto de las empresas TConfort y Días Lokos. Destacan algunos objetos de uso cotidiano, como sartenes antiadherentes desde 9 euros y cualquier otro artículo de menaje que puedas imaginar. En la parte de electrodomésticos, ofrecen hornos y freidoras de aire totalmente nuevas desde 19 y 20 euros.

Sin salir de la cocina, uno de los productos estrella son los frigoríficos de la marca Midea, disponibles por 550 euros con tres años de garantía. En este outlet también podrás conseguir campanas extractoras por 60, 70 u 80 euros; o los recambios que necesitas para la grifería de tu hogar desde 5, 6 y 8 euros.

En la parte de decoración, Daniel muestra desde un mueble de baño con espejo y estantería por 35 euros hasta joyeros desde 3 y 4 euros. El outlet cuenta con una amplia variedad de artículos de aseo y cuidado personal, como secadores por 10, 15 y 20 euros. Pero en esta gran superficie disponen de productos más específicos, como mancuernas o cámaras de videovigilancia.

Pero sin duda, la joya de la corona son sus artículos de descanso. Si necesitas un colchón, en TConfort-Días Lokos puedes conseguir uno de la marca Olympus, "el descanso de los Dioses", como apostillan en su vídeo. En concreto, el modelo Ares está disponible para la cama de 90 centímetros por 110 euros, de 105 centímetros a 119 euros, de 135 centímetros por 149 euros y de 150 centímetros a 179 euros.

Además, se ofrecen packs de colchón y canapé desde 279 euros o con somier, patas y almohada desde 185 euros. Otros muebles anunciados son un sofá con arcón en chaiselongue y dos puff por 399 euros o una mesa camilla con tarima y cristal desde 99 euros. La empresa también recibe encargos y realiza sorteos a través de sus redes sociales.

¿Dónde y cuándo abrirá el nuevo outlet de Sevilla?

El outlet TConfort - Días Lokos tendrá dos ubicaciones en Andalucía:

La Palma del Condado (Huelva). Plaza 15 de agosto, apertura de lunes a sábado

(Huelva). Plaza 15 de agosto, apertura de lunes a sábado Mairena del Aljarafe (Sevilla). Calle comercio, número 11, nave 2, en el Polígono PISA, con apertura los sábados y domingos

La reapertura en La Palma del Condado es inminente y la inauguración en el parque PISA tendrá lugar el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.