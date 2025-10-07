Increíbles descuentos en The North Face, Adidas, Nike, Ray Ban y otras marcas durante la Feria Outlet Sevilla

El próximo fin de semana, durante los días 17, 18 y 19 de octubre (de viernes a domingo), el Estadio de la Cartuja acogerá la cita Feria Outlet Sevilla, un encuentro en el que grandes marcas de ropa y complementos ofrecerán muchos de sus productos a precios muy rebajados, con descuentos de hasta el 80%.

La entrada para poder acceder al recinto en el que las decenas de marcas tendrán su stand tiene un precio de dos euros por persona e incluye la participación en un sorteo de 500 euros para consumir en la propia feria. El acceso para menores de 12 años al estadio es gratuito. El horario para disfrutar de esta gran feria del outlet será de 10:00 a 21:00 horas durante los tres días.

Los asistentes encontrarán artículos con descuentos en moda (primeras marcas), accesorios como gafas de sol, calzado, gastronomía con productos gourmet, hogar, cosmética y belleza.

Marcas que participan

Feria Outlet Sevilla contará durante los días 17, 18 y 19 de octubre con importantes marcas entre las que están:

The North Face

Adidas

Nike

Geox

Tommy Hilfiger

Fila

Ray Ban

Element

Converse

Dickies

Pepe Jeans

Vans

Calvin Klein

Y muchas más

Feria Outlet es un evento que se desplaza por toda España haciendo paradas en diferentes ciudades de la península, entre las que están Sevilla. Cuenta con primeras marcas que venden sus productos al 60, 70 y 80% de descuento entre los que hay ropa, accesorios, menaje y una extensa zona gastronómica perfecta para pasar allí el tiempo necesario y encontrar las mejores ofertas.