Una semana después de su aparatoso accidente a las puertas de la urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla, en el que se llevó por delante una rotonda provocando destrozos en el mobiliario urbano y la caída de dos palmeras

Cayetano Rivera se ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Guadaíra para enfrentarse a un juicio rápido por abandonar supuestamente el lugar del siniestro sin esperar a la Policía, y por su presunta negativa a realizarse la prueba de alcoholemia cuando los agentes se presentaron en su domicilio minutos después del suceso.