La colección de La Cartuja Pickman de Encarnación, una de las afectadas por su cierre

La empresa sevillana, propiedad de Ultralta, ha anunciado que entregará los pedidos pendientes o devolverá el dinero a los clientes afectados por el cierre, tras semanas de incertidumbre y reclamaciones

La histórica fábrica La Cartuja Pickman, emblema de la cerámica sevillana, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Tras anunciar el cese de su actividad, la empresa, gestionada por Ultralta, ha comunicado que utilizará el stock almacenado para cumplir con los pedidos abonados y, si no fuera posible, reembolsará el dinero a los clientes.

Encarnación Rodríguez es una de las afectadas. Compró por internet una vajilla de 490 euros como regalo y nunca recibió respuesta. "Yo no quiero el dinero, yo quiero la vajilla", lamenta, tras semanas intentando contactar sin éxito con la firma. Como ella, decenas de personas se han organizado en grupos de afectados para exigir una solución.

Mientras esperan noticias, Encarnación mantiene la esperanza de que la marca responda. "Solo quiero que cumplan con lo que hemos pagado; he confiado en La Cartuja toda mi vida", afirma con resignación.