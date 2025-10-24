"Hay clientes que están probando toda la carta, uno cada día": el café viral que se sirve por un agujero y se llama Plasér

Una pared blanca, un agujero y mucho café de especialidad: así es la nueva sensación del centro de Sevilla

Café en Vena, el nuevo lugar 'secreto' para tomar café de especialidad

Los baristas de Plasér son muy ambles y profesionales / Carolina Rojas

En la calle Cuna, junto a las Setas, un agujero en la pared sirve cafés, matchas y frappés a un ritmo que sorprende hasta a sus creadores. "Queríamos traer algo diferente a Sevilla", cuenta Miguel, uno de los fundadores de Plasér, una cafetería sin mesas ni barra que entrega cada bebida a través de un muro blanco lleno de firmas. El proyecto, nacido hace apenas semanas, se ha vuelto viral en redes por su estética y su café de especialidad sevillano. "Hay clientes que están probando toda la carta, uno cada día", dice Miguel entre sonrisas. En Plasér, el placer del café pasa, literalmente, por un agujero.

