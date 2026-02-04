Crecida del río en Coria del Río por la borrasca 'Leonardo'
Las lluvias dejadas por la borrasca Leonardo, que mantiene a la provincia de Sevilla en alerta amarilla por lluvia y viento, han provocado un aumento notable del caudal del río en Coria del Río. El punto más afectado es la zona de bajada de vehículos de la barca de Coria del Río, donde se puede observar cómo el agua ha comenzado a subir, aunque hasta el momento no se han registrado mayores afectaciones en el municipio. Las autoridades siguen vigilando la evolución del río ante posibles cambios en las próximas horas.