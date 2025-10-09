El espíritu de la Expo 92 revive en Espacio LAB (Calle Peral, 57) con 'Fabular lo fabulado Vol. 1: ¿Soñaba Curro con pájaros eléctricos?', una muestra colectiva comisariada por Ale Rojas que propone una revisión artística del imaginario que rodea a Curro, la colorida mascota del 92. A través del humor, la nostalgia y la ironía, los artistas reflexionan sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que podríamos haber sido como ciudad.

Rojas describe la exposición como "un cuento sobre otro cuento", un ejercicio de fabulación sobre un mito colectivo que marcó una época. En palabras de los creadores, se trata de "resignificar un icono pop y post-pop que fue adoptado con cariño pero también con una mirada ingenua hacia el progreso". La muestra, que ha prorrogado su estancia hasta el 13 de octubre, tiene la entrada gratuita.