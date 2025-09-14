La prohibición de fumar en terrazas reabre un intenso debate en Sevilla, una ciudad donde la vida social hostelera se centra en los espacios al aire libre de los bares, las llamadas terrazas de veladores. Mientras algunos ciudadanos apoyan la medida por motivos de salud y respeto, otros la consideran un "ataque a la libertad individual". Las opiniones recogidas en la calle reflejan la división sobre una norma impulsada por la Ministra de Sanidad, Mónica García.