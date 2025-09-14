Debate ciudadano ante la prohibición de fumar en las terrazas: "He sido fumadora y entiendo lo que eso molesta"
La medida despierta posturas enfrentadas entre la ciudadanía sevillana acostumbrada a frecuentar terrazas de veladores
El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley que prohíbe fumar y vapear en terrazas o piscinas
La prohibición de fumar en terrazas reabre un intenso debate en Sevilla, una ciudad donde la vida social hostelera se centra en los espacios al aire libre de los bares, las llamadas terrazas de veladores. Mientras algunos ciudadanos apoyan la medida por motivos de salud y respeto, otros la consideran un "ataque a la libertad individual". Las opiniones recogidas en la calle reflejan la división sobre una norma impulsada por la Ministra de Sanidad, Mónica García.