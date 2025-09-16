Marcao ha sido el primer jugador del Sevilla Fútbol Club en atender a los medios de comunicación este curso en la rueda de prensa intersemanal que el conjunto hispalense realiza habitualmente. Tras la ofrenda floral del combinado blanquirrojo a la Virgen de los Reyes, el capitán sevillista ha comparecido ante la prensa a los pies de la Giralda, alabando el trabajo de Matías Almeyda y dejando claro que quiere triunfar este curso en Nervión.