La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a siete miembros de un grupo criminal especializado en alunizajes. La banda, asentada en Sevilla, cometió más de 25 robos en menos de tres meses, centrando sus objetivos en tragaperras, productos ibéricos y bicicletas de alta gama. Durante los registros se incautaron armas, herramientas delictivas y una plantación de marihuana. Cinco de los detenidos ingresaron en prisión preventiva, mientras que dos quedaron en libertad con cargos.