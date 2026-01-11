Un hombre se ha atrincherado esta mañana en su vivienda de Camas después de que haya sacado un arma de fuego con la que ha efectuado varios disparos al aire, según han confirmado a este periódico fuentes policiales.

El suceso tiene lugar en el número 13 de la calle Melilla, en el barrio de la Extremeña, donde según las primeras informaciones recabadas un hombre ha realizado a primera hora de la mañana varios disparos al aire y, a continuación, se ha atrincherado en la vivienda. Afortunadamente, ningún vecino de la calle ha resultado herido como consecuencia de los disparos.