La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Camas (Sevilla) a un varón que se dio a la fuga, provocando con ello una persecución policial que terminó en atentado contra agente de la autoridad y con la incautación de casi media tonelada de lo que al parecer es hachís.

En la tarde de ayer, sobre las 18:30 horas, un indicativo de Policía Nacional que se encontraba realizando funciones de prevención, propias de sus labores policiales, en la localidad sevillana de Camas, observó como un vehiculo sospechoso emprendía la huida al percatarse de la presencia policial, momento en el cual da comienzo una persecución que termina con el fugado impactando contra otro turismo que se encontraba aparcado en la calle.