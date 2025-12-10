En la habitual visita del Sevilla Fútbol Club al Hospital Infantil Virgen del Rocío, Djibril Sow ha comparecido ante los medios de comunicación para hablar de la situación actual del conjunto nervionense. El suizo ha reconocido que aún no se ha adaptado al estilo de Matías Almeyda, aunque asegura confiar en el técnico bonaerense para revertir el mal momento de un equipo que se jugará este domingo tres puntos vitales frente al Real Oviedo.