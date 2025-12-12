El Sevilla Fútbol Club ha entrenado este viernes con los regresos de Kike Salas, Ramón Martínez, Gabriel Suazo, Juanlu Sánchez y Adnan Januzaj. Los hispalenses reciben a un Real Oviedo necesitado de puntos con las bajas de Orjan Nyland, Marcao, Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Alfon González y Rubén Vargas. El choque del domingo parece propicio para que los de Matías Almeyda consigan darle una última alegría a los suyos en el Ramón Sánchez-Pizjuán.