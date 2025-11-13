DIRECTO
Así afecta a Sevilla el paso de la Borrasca Claudia | Incidencias, última hora y efectos de la lluvia

Entrenamiento Sevilla FC 13 de noviembre de 2025

El conjunto hispalense entrena con diez futbolistas disponibles en este miércoles

Estas son las notas del Sevilla en el primer tercio de la temporada

Entrenamiento Sevilla FC 13 de noviembre de 2025

Tercera sesión de la semana para el Sevilla Fútbol Club, que cuenta con menos de la mitad del primer equipo en estos momentos de la temporada. A las 14 ausencias del martes se han sumado Tanguy Nianzou y Peque Fernández, quienes también trabajan al margen en una ventana internacional que está sirviendo para que los pupilos de Matías Almeyda puedan afrontar al 100% el choque ante el Espanyol de la próxima semana.

También te puede interesar

Lo último

stats