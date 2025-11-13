Tercera sesión de la semana para el Sevilla Fútbol Club, que cuenta con menos de la mitad del primer equipo en estos momentos de la temporada. A las 14 ausencias del martes se han sumado Tanguy Nianzou y Peque Fernández, quienes también trabajan al margen en una ventana internacional que está sirviendo para que los pupilos de Matías Almeyda puedan afrontar al 100% el choque ante el Espanyol de la próxima semana.