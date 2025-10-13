Entrenamiento Sevilla FC 13 de octubre 2025
El conjunto hispalense ha vuelto al trabajo después de tres días de descanso
Así ha sido el regreso de Januzaj y Suazo junto a sus compañeros
El Sevilla Fútbol Club afronta el primer partido tras el parón con la confianza de seguir demostrando el buen fútbol desplegado antes del mismo. En una semana marcada por los compromisos internacionales, el combinado hispalense recibe al Mallorca en un Ramón Sánchez-Pizjuán que disfrutó de lo lindo con la victoria de los suyos frente al Barcelona. Los pupilos de Almeyda han regresado este lunes a los entrenamientos con las novedades de Januzaj y Suazo, causando baja ocho jugadores.