El Sevilla Fútbol Club afronta el primer partido tras el parón con la confianza de seguir demostrando el buen fútbol desplegado antes del mismo. En una semana marcada por los compromisos internacionales, el combinado hispalense recibe al Mallorca en un Ramón Sánchez-Pizjuán que disfrutó de lo lindo con la victoria de los suyos frente al Barcelona. Los pupilos de Almeyda han regresado este lunes a los entrenamientos con las novedades de Januzaj y Suazo, causando baja ocho jugadores.