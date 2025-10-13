Entrenamiento Sevilla FC 13 de octubre 2025

El conjunto hispalense ha vuelto al trabajo después de tres días de descanso

Así ha sido el regreso de Januzaj y Suazo junto a sus compañeros

Matías Almeyda observa el entrenamiento con Juanlu desenfocado en segundo plano. / Juan Carlos Muñoz

El Sevilla Fútbol Club afronta el primer partido tras el parón con la confianza de seguir demostrando el buen fútbol desplegado antes del mismo. En una semana marcada por los compromisos internacionales, el combinado hispalense recibe al Mallorca en un Ramón Sánchez-Pizjuán que disfrutó de lo lindo con la victoria de los suyos frente al Barcelona. Los pupilos de Almeyda han regresado este lunes a los entrenamientos con las novedades de Januzaj y Suazo, causando baja ocho jugadores.

