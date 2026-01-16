OPOSICIONES
Entrenamiento Sevilla FC 16 de enero de 2026

El conjunto hispalense continúa preparando el encuentro frente al Elche

Bono manda un mensaje a la afición del Sevilla tras clasificarse para la final de la Copa África

Djibril Sow durante un entrenamiento con el Sevilla FC / Ismael Rubio

A poco más de tres días para el encuentro en el Martínez Valero, el Sevilla Fútbol Club continúa preparando el enfrentamiento ante el Elche con la necesidad de recuperar sensaciones tras cuatro derrotas consecutivas. Djibril Sow ha regresado junto al grupo en una sesión donde la principal ausencia ha sido Alexis Sánchez, duda para el choque del próximo lunes. Siguen fuera los lesionados César Azpilicueta, Alfon González y Ruben Vargas, además de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke.

